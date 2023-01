Gran Hermano 2022: la grave acusación de Coti Romero contra Romina Uhrig

Coti y Romina, una pelea que parece no tener fin.

En diálogo con el programa radial Biri Biri, la exparticipante habló de diversos temas sobre su paso por Gran Hermano. "A Romina la venía defendiendo en las notas que hacía porque me parecía una mujer muy fuerte. Dije que me gustaría que gane ella por esto y estaba ahí por sus hijas. Ella decía que estaba con problemas económicos y quería darles un techo a sus hijas, pero ayer una fuente confiable me mostró que es millonaria", advirtió.