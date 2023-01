Gran Hermano 2022: la pelea entre Romina y Nacho por la que no hay retorno en la convivencia

La exdiputada se enfrentó a los gritos con el líder de esta semana, luego de un corte de pelo que le hizo a Thiago. El problema que se generó es que la máquina que le pasó no podía ser usada para cambiar el look porque podía haber sanción , una situación a la que Nacho le tiene miedo por cómo le quedó el pelo a su compañero.

Todo comenzó cuando el joven futbolista le pidió a Gran Hermano una maquinita para cortar el pelo a los participantes, y el dueño de la casa le advirtió que era “sólo para emprolijar, no para cambiarse el look”.

Pero la participante no hizo caso y a pedido de Thiago decidió improvisar en la peluquería con sin tanta experiencia en ese rubro, se le fue un poco la mano y cortó de más, cambiando un poco el corte del muchacho de La Matanza.

Esto desencadenó una inesperada reacción de Nacho, quien pensó que iba a recibir una sanción, apuntó contra Romina y le hizo un reclamo.

La tensa pelea entre Romina y Nacho por el mal uso de la maquinita

“¿Romi me estás jodiendo? Nos van a cagar a pedos. No se puede”, arremetió, descargándose el rubio molesto por la situación.

Ella le explicó que fue el joven de 18 años quien le pidió, pero el cruce no quedó en esa corta explicación, sino que empezaron las acusaciones y la reacción de él fue el detonante del enojo de Uhrig.

Es que Nacho pegó un portazo con la puerta de la habitación y Romina se lo reclamó: “Abríme la puerta. Sos un desubicado. Siempre tratando de ensuciar a los demás y tratando de hacer sentir mal a las personas”.

Sin quedarse callado, el líder de la semana le retrucó: “Lo único que falta. ¿Quién se piensa que es mi mamá que me dice que no cierre la puerta así?”.

La durísima confesión de Romina contra Nacho

La exdiputada hizo una fuerte confesión mientras hablaba con sus compañeras de habitación: “No me voy a olvidar cuando tenía el grupo de ‘Los monitos’, se fue quedando solito. Tuvo suerte que la gente no lo sacó. No me quiero llenar de bronca, pero odio a la gente así. Cómo aprovecha la situación”.

Y continuó: “No quiero que me hable más, no quiero que se me acerque más. Falluta, mala leche, mal pibe, b.... Es malo. Después viene y me dice ‘ay no, disculpame, te quiero’. No, no, salí de acá, no te quiero ver más”.