Gran Hermano 2022: la contundente denuncia Ernestina Pais contra la producción del reality

En diálogo con Intrusos, la presentadora remarcó: "Todos dijeron 'yo no soy ese, lo dije para entrar' . Justamente, me parece muy loco que si la idea de meter a la casa de Gran Hermano a los chicos con ese mensaje polémico, tendría que haber sido por lo menos para poder debatir el tema y ver por qué no podes decir que un bisexual te da asquito o perseguir a alguien porque es gay ".

Acto seguido, Ernestina Pais continuó: "Si la producción les dice eso para ser picantes, pero no se debate el tema, es ahí donde hace agua. Porque si vas a meter ese discurso horrible en la casa, tiene que servir para bajar una línea sobre eso, y no lo están utilizando para eso". Con esto, no solo cuestionó a los integrantes de Gran Hermano, sino que se centró más en la producción del reality.

"Me parece que están todos re locos. Ese discurso, esa gente que piensa así está entre nosotros también. Si en la casa hay cierto grado de violencia, se genera tensión dentro de la casa y después se replica afuera. Me parece que es un formato impecable, pero es bastante tenebrosa como idea", agregó la presentadora.

Por último, Ernestina Pais también habló sobre Walter Santiago, el participante más polémico de Gran Hermano. "A mí Alfa no me gusta por su forma de dirigirse en general, me parece como un violento sostenido", concluyó.