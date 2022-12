Gran Hermano 2022: la advertencia secreta para Agustín durante la gala de eliminación

La campaña en redes y las palabras del conductor indignaron a la familia del participante, que amenazó con demandar al programa e incluso este domingo llegó al estudio acompañada por un abogado. Los usuarios de Twitter creen que también aprovecharon para advertirle a Frodo sobre la situación.

Sobre el final de la gala, después de que Agustín intercambiara unas palabras con Del Moro, finalmente llegó el esperado reencuentro con sus amigos y familiares. El último eliminado fue hasta la tribuna y de inmediato lo rodearon con besos y abrazos, pero la actitud de una chica llamó la atención.

Con una expresión muy seria, la joven tomó a Frodo por el cuello y le dijo unas palabras al oído. De inmediato la expresión del "hermanito" cambió de la alegría a la preocupación. Los seguidores del programa sospechan que pudo haberle avisado sobre el escándalo que se generó alrededor de sus declaraciones sobre "el Drive".

https://twitter.com/FrasesDeIDiabli/status/1602146807236427778 "Borra el drive", agustin ya se dio cuenta por qué quedó afuera de gran hermano pic.twitter.com/r1eXk3iT6l — frases enzo (@FrasesDeIDiabli) December 12, 2022

Agustín, tras ser eliminado: "Quizá dentro de poquito nos volvemos a ver..."

El octavo eliminado de la casa de Gran Hermano 2022 fue Agustín Guardis, quien recibió el 76,47% de los votos. De esta manera, el analista político de 25 años abandonó el reality show por decisión del público.

"¡Cómo me va a ganar este pibe!", fue la primera reacción de Agustín tras conocer que debía irse de la casa más famosa del país al perder con Nacho. Sin embargo, enseguida le habló a sus compañeros y no cerró la puerta a un posible regreso a través del repechaje: "Quizá dentro de poquito nos volvemos a ver, no lo sé...".