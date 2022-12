Agustín, tras ser eliminado de Gran Hermano 2022: "Quizá dentro de poquito nos volvemos a ver..."

"Tranquilos, sigan jugando y disfrútenlo mucho (...) Vine a jugar con todos y por todos. Esto es mi gran sueño. Veremos si se corta o no en breve" , aseguró el oriundo de La Plata, que durante el ciclo había sido salvado en cuatro ocasiones por el público.

La situación de Frodo, el seudónimo que recibió en las redes sociales, se modificó en las últimas semanas. La gente se molestó con él cuando afirmó tener fotografías íntimas de sus exparejas.

"¡Cómo me va a ganar este pibe!", fue la primera reacción de Agustín tras conocer que debía irse de la casa más famosa del país al perder con Nacho. Sin embargo, enseguida le habló a sus compañeros y no cerró la puerta a un posible regreso a través del repechaje: "Quizá dentro de poquito nos volvemos a ver, no lo sé...".