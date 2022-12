Gran Hermano 2022: la familia de Agustín se presentó en la gala con un abogado

Entre algunos de los usuarios que dieron su opinión y obtuvieron miles de me gustas, apareció la publicación de @birratina. Esta cuenta escribió: "Si es verdad ese rumor de que Telefe quiere dejar una semana más a Agustín solo por cosas legales que subió la familia de él, entonces no me sorprendería que Romina se vaya de una hoy".

De esta manera, cada vez son más las personas que creen que habrá un fraude en Gran Hermano, ya que todas las encuestas están dando como eliminado a Agustín Guardis. En el caso que Frodo no sea el eliminado, se podría crear un escándalo nacional con el reality show, ya que las redes sociales no suelen errar por tanto.