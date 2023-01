Gran Hermano 2022: el grito desde afuera de la casa que le sacó la careta a un participante

"¿Qué dijo?", preguntó Romina confundida, a lo que la Tora le explicó calmandamente "Tora, Camila te votó". A lo Agustín bromeó con "Tora te hizo Nacho la fulminante", que que Alfa respondió:"Siempre es la misma, piba". Segundos después, el Big subió la música para evitar que escuchen más información desde el afuera.

Las repercusiones del grito no tardaron en llegar, Daniela y Julieta, hablaron sobre ciertas actitudes de Camila que no les parecen correctas.

"Es un juego, está perfecto pero que no se le haga la amiga", opinó Daniela a lo que Julieta agregó que "tampoco la quería tener cerca" si se va a comportar de esa manera.

Gran Hermano 2022: el planteo de las chicas contra Camila por su relación con Alfa

El acercamiento de Camila Lattanzio y Walter "Alfa" Santiago genera polémicas en Gran Hermano y el resto de las mujeres decidió encarar al hombre más grande de la casa y consultarle al respecto.

Lucila Villar, Romina Uhrig, Daniela Celis y Julieta Poggio manifestaron su desconfianza sobre las actitudes de Camila para con Alfa, ya que no entienden si el vínculo es una estrategia, una amistad o algo más.

"Yo no le creo nada. Lo siento, la gente me va a juzgar", le comentó La Tora a sus compañeras a lo que Romina recordó que la joven "le contó sobre su papá a Alfa y que ella no lo puede superar, como que espera que llegue el papá" y sentenció que el trato entre ellos "es medio raro".