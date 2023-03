Gran Hermano 2022: el enojo de Maxi Guidici con Tomás Holder por haberle tirado onda a Juliana Díaz

Luego de esta afirmación, la primera pareja que se formó en Gran Hermano 2022 fue invitada al programa radial Biri Biri de República Z y Maxi liquidó al influencer. "Anoche me la tirotearon en vivo", comenzó por señalar de forma molesta.

Para intentar defender a Tomás, Juliana aclaró: "Dijo con respeto, porque está el novio". Tras esta frase, le consultaron al cordobés si le cayó mal lo que había manifestado Holder y fue muy duro.

"Sí, me cayó mal porque vino de él y sé con que intención lo hizo. Me quedé con las ganas de decirle 'capaz que tu novia vio lo mismo adentro de la casa por eso cuando saliste te dejó'", concluyó al respecto. Esta frase no sorprendió a los oyentes del programa ya que había redactado algo muy parecido en su cuenta de Twitter.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de República Zeta (@republicaz)

La publicación de Maxi en Twitter contra Holder

Como no le contestó nada mientras estaban cara a cara en el programa nocturno de Gran Hermano 2022, Maxi Guidici utilizó su cuenta de Twitter para enviarle un fuerte mensaje.

Casi a las 4 de la mañana, es decir horas después de la finalización del debate, el cordobés escribió: "Capaz tu novia se dió cuenta que mirabas a mi señora… Por eso te dejaron apenas saliste". De esta manera, tocó un tema sensible del influencer Tomás Holder y la próxima vez que se vean podría haber un fuerte conflicto.