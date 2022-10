Gran Hermano 2022: el desesperado pedido de la mamá de Tomás Holder para su hijo

Durante una entrevista con Mañanísima, Gordillo comenzó por relatar cómo se encuentra Holder: "Todavía no cayó en la realidad. Está muy nervioso, yo lo veía que venía respirando por la boca y eso me re preocupaba. Me importaba tres pelotas ya el programa". Pero no solo esto, sino que luego explicó su punto de vista desde adentro. "Una mamá conoce a sus hijos. Este pibe está saturadísimo y ese personaje no lo va a poder seguir sosteniendo", agregó la madre del ex Gran Hermano.