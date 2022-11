Gran Hermano 2022: Coti le reveló al Conejo quién quiere que se vaya y generó revuelo en el público

"Me gustaría sacarlo, pero es muy riesgoso" , le dijo Coti al Conejo. Ante esto, él le preguntó si no era mejor ir por una de las chicas primero, aunque ella aseguró que quizá deban esperar una semana debido a que todavía lo ven fuerte luego de las galas en las que salió victorioso .

Pero no solo se quedó allí, y lanzó: "Para mi si pedimos, lo podemos lograr. Se fueron los cinco que nosotros queríamos. Yo creo que mi gente me va a apoyar en eso". De esta manera, Constanza demostró que se sabe fuerte fuera de la casa de Gran Hermano, además de no haber quedado nunca en la placa de nominados para el domingo.

La única vez que Coti estuvo por caer en la placa fue durante una nominación en la que se confirmó que hubo complot, por lo que le quitaron los votos y entraron otros participantes en su lugar. Esto hizo que la correntina se siga sintiendo cada vez más y más fuerte.