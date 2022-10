Gran Hermano 2022: Alfa se cansó de Holder, lo cruzó con críticas y reveló su estrategia para ganar

Walter Santiago , conocido por todos como Alfa , conversó con otros participantes sobre la estrategia de juego que tiene Tomás Holder para poder llegar a top 5 , tras confirmarse que está en la lista de nominados . Esto fue captado por las cámaras de la casa y quedó muy en claro que los 2 integrantes de Gran Hermano con más reconocimiento por parte del público no se llevan de la mejor manera .

Quienes escuchaban atentamente a Alfa fueron Daniela Celis, Marcos Ginocchio -nominado-, Romina Uhrig y Alexis Quiroga , aunque no emitieron ningún tipo de comentario al respecto. "Este dice ' vamos a hacer un grupo nosotros 5 y vemos cómo hacemos, en el final quedamos los 5 y después jugamos individual '. No nace de mí ni lo voy a hacer ", reveló Walter sobre cuál cree que será la estrategia de Holder .

Pero no solo se quedó allí, sino que les contó lo que dijo en el confesionario: "Si ustedes quieren hacer un show para TikTok los aplaudo, si ustedes quieren que gane el programa, piensen lo que van a hacer". De esta manera, Alfa se mostró estar decidido a ganar Gran Hermano, a pesar de la enorme diferencia de edad que tiene con los demás integrantes.

Por último, el participante de 60 años lanzó la parte más fuerte de su discurso, antes de que la producción del reality show decida cambiar de plano. "Yo no lo conocía, pero se cree que es inmune a todo, porque los seguidores de él lo van a salvar siempre. Esa es la política: 'yo entré y los hago mierda, y hago lo que se me canta el orto'. Ayer dijo: 'cuando vayamos a hacer la compra, hay que comprar pollo y huevo porque yo como eso. A mí me chupa las pelotas, yo como jamón y dulce de batata. ¿Por qué tengo que comprar pollo y huevo?", se preguntó de forma totalmente enojada Alfa.