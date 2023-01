Gran Hermano 2022: Alfa podría recibir una costosa sanción económica por un increíble motivo

Por el lado de Walter, este se tomó unos segundos antes de darse cuenta: "¡Uy, el micrófono boludo!". Otro de los participantes fue quien le advirtió que se lo quite, pero Alfa resaltó que no pasaba nada. "No, lo dejo acá adentro, no pasa nada", remarcó.

https://twitter.com/Tronnk_/status/1614350555790426113 ALFA JUGANDO CON CAMILA.

Se cae a la pileta con el MICROFONO y el oso PINKY.



Tras la caida de ALFA cortan la transmisión.#granhermano #gh2022 #gh22 #granhermano22 #gh23 #gh2023 pic.twitter.com/1rozk3xFyh — TRONK - GRAN UPDATES (@Tronnk_) January 14, 2023

Luego, en una conversación entre algunos hombres, se reveló que Gran Hermano retó a Alfa. Nacho fue quien lo relató: "Walter. Walter, por favor deja tu micrófono en los boxes". Así mismo, Agustín se sumó a los comentarios sobre el aparato.

"Es buenísima la calidad del micrófono, pero no está hecho para que lo pasemos por agua", expresó. Para concluir sobre el tema, Ariel opinó cuánto cree que cuesta: "Esto debe estar, como mínimo, 500 lucas cada uno".