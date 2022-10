Gran Hermano 2022: Alfa hizo llorar a una compañera y generó un momento de alta tensión

Un nuevo conflicto fue protagonista en la casa de Gran Hermano y otra vez el apuntado fue Walter “Alfa” Santiago . Le hizo un polémico y particular chiste a Daniela, quien no se lo tomó bien y terminó llorando . Sus compañeros la defendieron y la calmaron. “Tiene como 200 años, es insoportable”, aseguraron.

Pero esto no le cayó nada bien a Daniela que estalló en llanto. “Entiendo que es un hombre grande, que son generaciones, que tiene la mente cerrada. Fue un comentario que me re dolió. A mí me quisieron agarrar y le dije no se jode con eso. Estuve seis meses sin poder salir de mi casa”, reveló.

Luego Alfa se defendió y afirmó: “Yo no quise agredir a nadie, fue una broma que hice porque nunca tuvimos esos ruidos atrás”. Y fue Mora quien la defendió y apuntó contra su compañero. “No somos todos iguales a vos. Gracias a vos no somos todos iguales a vos. Sos insoportable. Flaco, estás haciendo llorar a alguien. Me incomoda tu presencia acá”, sentenció.