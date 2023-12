Georgina Barbarossa sorprendió con su descargo tras la asunción de Milei: "Nosotros siempre..."

Pero esto no fue lo único, sino que agregó la siguiente encuesta: "¿Escucharon el discurso?". Las respuestas ante esta consulta fueron "Sí, claro", "No, me fui a pasear" y "No me interesa", por lo que buscó conocer qué opinaba su público con respecto al triunfo de La Libertad Avanza.

Georgina Barbarossa historia Milei La inesperada historia de Georgina Barbarossa. Instagram

Cuáles son los cambios que se vienen en el programa A la Barbarossa

El programa de la mañana de Telefe, A la Barbarossa, se prepara para hacer cambios a partir del lunes próximo, tras la asunción del presidente electo, Javier Milei, y con el inicio de otra edición de Gran Hermano.