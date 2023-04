Georgina Barbarossa, durísima con Jey Mammon: "Me pareció muy soberbio"

Georgina Barbarossa criticó duramente la actitud de Jey Mammon con los medios. La conductora, quien reemplaza al músico en La Peña de Morfi , reveló que no volvió a hablar con él desde que volvió al país. "Cambió mucho, me pareció muy soberbio", sostuvo.

"Es como una fiesta ir los domingos a hacer La Peña. Son todos divinos. Yo voy a trabajar todo abril", contó Georgina en declaraciones a Implacables, dando a entender que su participación de este domingo 30 sería la última al frente del programa.

"Hablé con Jey antes de irse a España, no después. Él cambió mucho y por eso no hablé más con él, porque no me dio ganas. Jey, si estás viendo esta nota, sabelo. Justamente por esa actitud que tuvo, me pareció muy soberbio cómo volvió", explicó la actriz.

También consideró que el músico debería haberse expresado de otra manera tras la denuncia. "Si vos decís: 'Perdón, me equivoqué; era otro paradigma, era otra época, uno no tenía tan en cuenta la edad', creo que hubiera sido otra la respuesta", aseguró.

"Creo que no está bien asesorado Jey, y eso me da pena. No sé con quiénes se está reuniendo. Yo compartí muchos momentos, lo quiero mucho, y que tenga este momento no me gusta", concluyó la conductora.

Cecilia Roth, sobre los ataques por su amistad con Jey Mammon: "Sufrí una catarata de odio hacia mí"

La actriz Cecilia Roth volvió a referirse a los rumores acerca de que Jey Mammon vivió unos días en su casa en Madrid, cuando el exconductor de La Peña de Morfi se fue de Argentina luego de la acusación de abuso sexual de parte de Lucas Benvenutto. "Sufrí una catarata de odio hacia mí", dijo.

La reconocida artista relató a la periodista Catalina Dlugi, en la radio La Once Diez, que sufrió el acoso de los haters en las redes sociales: "Sufrí una catarata de odio hacia mí. Hay una cosa que me parece brutal y tremenda que es la cancelación, cuando te cancelan por odio, resentimiento lo que fuere".

"Siempre estoy absolutamente del lado de la víctima y creo que todos lo estamos. Lo que no es cierto es que estuvo en mi casa conmigo. No hablé durante mucho tiempo, no dije nada, hasta que en un momento dije: '¿Qué estoy ocultando? ¿Quién puede pensar que puedo estar escondiendo a una persona?'", concluyó.