Cecilia Roth, sobre los ataques por su amistad con Jey Mammon: "Sufrí una catarata de odio hacia mí"

La reconocida artista relató este sábado a la periodista Catalina Dlugi , en la radio La Once Diezque sufrió el acoso de los haters en las redes sociales: “ Sufrí una catarata de odio hacia mí . Hay una cosa que me parece brutal y tremenda que es la cancelación, cuando te cancelan por odio, resentimiento lo que fuere”.

Tal como lo hizo en el momento de trascender la noticia, aclaró "no tengo casa en Madrid", a la vez que detalló qué siente por los ataques a su persona y la denuncia sobre su amigo en televisión: “Quiero mucho a Jey y creo que hay que tener cautela con todo. No soy de esa gente que por algo que todavía no se comprobó te dejo de querer al otro día”.

En la entrevista en el programa radial Agarrate Catalina, la protagonista de Todo sobre mi madre, del director español Pedro Almodóvar, definió su postura en cuanto a los casos de violencia y abuso: “Siempre estoy absolutamente del lado de la víctima y creo que todos lo estamos. Lo que no es cierto es que estuvo en mi casa conmigo. No hablé durante mucho tiempo, no dije nada, hasta que un momento dije ‘¿sabes qué? ¿qué estoy ocultando? ¿Quién puede pensar que puedo estar escondiendo a una persona?’”.