Gena Rowlands, la actriz de "Diario de una pasión", tiene Alzheimer

"Está en plena demencia. Y es una locura: nosotros lo vivimos, ella lo interpretó, y ahora nos toca a nosotros", contó Nick y explicó que tiene 93 años.

Gena Rowlands Redes sociales

Hace un tiempo, Rowlands contó que fue difícil hacerlo: "Pasé por eso con mi madre, y si Nick no hubiera dirigido la película, no creo que me hubiera animado a hacerla: es demasiado duro. Fue una película dura pero maravillosa".

La película está protagonizada por Rachel McAdams y Ryan Gosling, mientras que Gena interpretó a Allie de grande y James Garner a Noah de adulto.