Ricky Maravilla, uno de los pioneros de la música tropical que sigue vigente: "Me debo a la gente"

“ Vengo de gira, no lo puedo creer . La verdad yo mismo soy el primer sorprendido de que permanentemente me están convocando para las giras”, reconoció emocionado y contento por su presente y enumeró que estuvo todo el verano en su provincia, Salta, y como los teléfonos no paraban de sonar, no pudo decir que no: “Fui a Tucumán, Jujuy, Catamarca, La Rioja, Mendoza… de allí pasamos a Bolivia, Perú y de regreso pasamos por Chile. Impresionante”.

Entre risas, aseguró que la gira iba a durar tan solo “20 días, pero terminó siendo de cuatro meses". “Se iban agregando fechas y yo pensaba ‘sí ok, sigamos, sigamos, sigamos’. Me centralicé en el norte y realmente este estoy muy feliz porque tanto el año pasado, el 2024 como este nuevo 2025, he recibido hermosas noticias”, sostuvo en diálogo con Julieta Camaño en Right Now, por C5N.

Es que, el año pasado recibió un premio de YouTube por haber llegado a los 2000 millones de reproducciones audiovisuales con las canciones de la Granja de Zenón, todo gracias a las nuevas generaciones, que están en la cuna con la tablet o con el celular mirando sus dibujitos. “A mí me pone muy muy orgulloso de haber conquistado cuatro generaciones: la de los abuelos, los padres, los hijos y ahora con los bebés que son los hijos de los hijos”, señaló.

Pero el espíritu de uno de los pioneros de la música Tropical no tiene fin, ya que reveló que “se vienen cosas nuevas”: “Estoy por grabar un tema que se llama ‘Mi novia Chicha’, sobre una novia que es muy tóxica y que todo el día quiere cariño, que la abrace y yo le digo ‘SalChicha salchicha’; va a estar buena”.

“También tengo nuevas canciones para los chicos… una cantidad de canciones educativas. Mi sueño es hacer el Rickito chiquito que interactúa con los animalitos, va a ser una versión de dibujito. Hay que aprovechar el interés que los chicos tienen”, destacó e indicó: "Me debo a la gente".

Ricky Maravilla y el giro en su vida que lo terminó llevando a la música

La infancia de Ricky Maravilla no fue fácil en su Salta natal. El músico relató que cuando tenía 2 años sufrió la pérdida de su padre lo que llevó a su madre a reinventarse y salir adelante por el pequeño Luis Ricardo Aguirre, su nombre real, y su hija mayor.

“Una noche de Reyes yo soñaba tener una bicicleta, pero me encontré con un autito de plástico muy chiquito. Me puse a llorar y mamá me consolaba diciendo ‘no te enojes ni con Dios ni con los Reyes porque algún día ellos no se olvidan de tu pedido te van a hacer un gran regalo que no lo vas a poder creer y vas a tener tu hermosa bicicleta'”.

Desde ese entonces, Ricky le prometió a su mamá que se iba a convertir en ingeniero para tener una mejor posición económica, pero lo que nunca se imaginó que el destino iba a darle otro giro en su vida. Cuando creció se puso a estudiar, pero el amor por la música lo llevó a armar un grupo musical con sus compañeros de estudio al que bautizó Maravilla Tropical y esto lo llevó a conocer nada más ni nada menos que a Óscar Anderle autor de los temas de Sandro, quien lo invitó a grabar un disco.

Cuando llegó el momento que de salir a presentar el disco también implicaba salir de gira. “Le digo ‘señor Anderle, discúlpeme, pero yo no puedo salir de gira porque le prometí a mi madre ser ingeniero’. Él me dijo que tenía el éxito en la calle y me dijo que probara 6 meses con la música y si en esos 6 meses no me gustaba el escenario, los viajes y la gira que retomara los estudios. Probé 6 meses que se hicieron 12, 24, 48 estamos cerca de 40 años de trayectoria”.