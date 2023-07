G-Sony: "El freestyle enseña cómo incluir a una persona"

Los participantes de esta batalla serán: Larrix, Rapder, Dtoke, CTZ, Mito, Naista, G Sony, Dybbuk, Dac, Jaff, MP y Jesse Pungaz . C5N habló con algunos de ellos para conocer de qué trata este evento particular pero, antes que nada, uno de los mcs más conocidos, CTZ, definió qué es el freestyle para quienes no conocen el movimiento: "En mi caso, fue el medio de expresión a través del cual pude sacar mis brotes artísticos que tenía escondidos desde chico. Al no tener instrumentos y no saber cantar empecé a improvisar. Mi primer contacto con el rap fue a los 5 años con Eminem y con el freestyle a los 11 viendo una batalla de la Red Bull España. Hasta ese momento no sabía que existía una disciplina competitiva sobre esto".

Y es que esta competencia es el sueño de todo freestyler que quiere consagrarse como tal y adquirir popularidad y reconocimiento a nivel nacional. Al respecto, MP El Juvenil, confesó cómo se prepara para la fecha: "Hoy en día no tengo un mecanismo claro. Lo que me gusta hacer para prepararme es ponerme a rapear con gente que me nutre, con amigos, con gente que me gusta lo que hace, que siento que me influye de algún modo y me gusta lo que hace. De chico leía mucho el diccionario durante mi paso por la primaria. Hoy en día no te voy a mentir pero dejé de leer tanto, pero igual creo que si tenés un poco de cultura general estás muy bien. Tenés que saber un poco de películas, un poco de deporte, un poco de historia, etc... Todo eso lleva a que no te quedes sin ideas ni conceptos, que se te aparezca una palabra y sepas dónde puede ir. Esa es la clave".

Si bien la comunidad rapera se extendió en la sociedad gracias a que muchos de los artistas musicales comenzaron sus carreras artísticas compitiendo en las plazas, algunos sectores convservadores siguen viendo con recelo a esta tribu urbana. En ese sentido, Mito Calandria, reconoce: "El free es una herramienta de crecimiento que abre muchas puertas a nivel social y personal. Te hace involucrar con el arte desde un lado súper sano, uno quiere mirar un documental, leer un libro, escuchar música y aprender un lenguaje o una metodología propia del género. Igual entiendo el prejuicio porque antes era mucho más de nicho, se cuestionaba mucho la vestimenta, el comportamiento de los mcs. La escena de hoy es otra cosa. Cuando era chico e iba a una plaza mi familia se cuestionaba si estaba bueno porque había gente más grande, es un ambiente que visto de afuera no es fácil de entender".

Para finalizar, uno de los competidores con más popularidad de la liga, G-Sony, quiso darle una recomendación a todos aquellos padres que cuestionan el movimiento y temen por la seguridad de sus hijos al adentrarse en el movimiento: "A esos padres les diría que se interioricen más al respecto, que piensen qué están buscando sus hijos, que no todo lo que les gusta a los jóvenes es peligroso. Hay que dejar que los niños conozcan el mundo y que se desempeñen no solamente en ámbitos tradicionales. El freestyle provee a las personas de muchas herramientas para la vida. Enseña cómo incluir a una persona, cómo ayudar a otro, bancar a otro, a compartir. Estas son cosas que no se aprenden en todos lados, a veces ni en la propia familia ni en la escuela".

Esta vez, el evento se realizará en el Arena Sur (Av. Sáenz 459, CABA), ubicado en la comuna 1, barrio de la infancia de Trueno y comenzará a las 19 hs. De todos modos, cualquier persona podrá disfrutar de esta jornada por los canales de Youtube y Twitch de Urban Roosters.

El precio de la entrada varía según la ubicación:

*Balcón $3.000 + cargo por servicio

*General $3.500 + cargo por servicio

*Preferente $5.500 + cargo por servicio.

Importante: todo asistente menor de 16 años debe acudir al evento con un adulto responsable y permanecer bajo la supervisión de este durante toda la liga.

FMS