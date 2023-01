Furor en Netflix: esta es la película con Dwayne Johnson que arrasa

Es la secuela de “Jumanji: Welcome to the Jungle”, y es la tercera entrega de la franquicia de “Jumanji”, la clásica película de 1995 que cautivó a más de uno en la niñez.

Sinopsis de Jumanji, la película que arrasa en Netflix

La trama de este film nos sitúa en la actualidad, ya han pasado tres años de aquella aventura en Jumanji, y los 4 protagonistas Spencer, Bethany, Fridge y Martha llevan vidas diferentes, pero planean un reencuentro en Brantford.

Spencer, un poco depresivo por la reunión debido a su vida comparativamente aburrida, desea regresar a Jumanji donde tenía un propósito y era el héroe. Decide arreglar el videojuego que rompieron.

Al día siguiente, sus amigos visitan su casa y se enteran de que está desaparecido, el grupo busca en la casa y encuentra el juego de Jumanji parcialmente reparado en el sótano. Al darse cuenta de que Spencer regresó al juego, sus amigos deciden seguirlo, pero todo sobre Jumanji está a punto de cambiar, ya que descubren más obstáculos y peligros que superar.

Reparto de Jumanji

En esta imperdible aventura llena de acción y diversión actúan los siguientes actores:

Dwayne Johnson

Jack Black

Kevin Hart

Karen Gillan

Nick Jonas

Awkwafina

Alex Wolff

Morgan Turner

Ser’Darius Blain

Madison Iseman

Danny Glover

Danny DeVito

Tráiler de Jumanji