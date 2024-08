La sorpresiva decisión que tomó ESPN con Mariano Closs

El conductor Mariano Closs tuvo un paso muy destacado como relator de la Eurocopa donde no solo maravilló a los argentinos, sino también a los españoles que lo conocieron a través de sus relatos. Luego volvió a Argentina y tuvo una reunión con las autoridades, quienes le hicieron un pedido.

Mariano Closs, @estebanedul, @pablitopavan y Renato Della Paolera estarán a cargo de la transmisión del Clásico Rosarino entre Rosario Central y Newell's.



Sábado 16:30 por ESPN Premium.

En este caso, según publicó el medio especializado Tribuna Deportiva en su cuenta de X (ex Twitter) Closs relatará el clásico entre Rosario Central y Newell’s Old Boys, que se jugará el sábado 10 de agosto a las 16:30.

Esto sorprendió, pero la semana pasada también estuvo presente en el estadio de Vicente López para el encuentro de Platense frente a Banfield. El partido terminó con victoria de la visita con gol de Sepúlveda a los 10 minutos, el cual Closs se lució con su grito.

El Pollo Vignolo cruzó a Oscar Ruggeri en ESPN: "¿Tenés miedo?"

El conductor de ESPN F90, Sebastián “Pollo” Vignolo, le mostró a sus compañeros detalles de sus vacaciones en la nieve y los sorprendió con sus habilidades. Pero quien no le creyó y no le gustó mucho fue Oscar Ruggeri, por eso lo presionó: “¿Tenés miedo?”.

"Esta fue mi primera clase, el primer día. ¿Tan mal te parece para el primer día? Y después ya me largué, ya me solté un poquito más", indicó el Pollo y mostró un video en donde se lo ve esquiando. “Ya me voy a soltar un poco más”, indicó.

Pero luego, la producción quiso bromear a Ruggeri y mostró videos de esquiadores profesionales para fingir que había sido el conductor pocos días después de haberse lanzado a la nieve.

El @PolloVignolo y su estadía extrema en Villa La Angostura y las pistas de esquí.

"Este es él, ya compite. Un día y ya empezó a competir. Yo no puedo creer lo que está diciendo...”, indicó y se burló del animador. A lo que Vignolo contestó: "¿Cómo no voy a ser yo? ¿Cuál es el problema? Si a vos te gustaría aprender me acompañas ¿Tenés miedo?".

Rápidamente el campeón del mundo con la Selección argentina en 1986 se negó a esquiar y dijo que sí, claramente tendría miedo. Eso generó las risas de sus compañeros.