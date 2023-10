Fuerte acusación contra Got Talent Argentina: "La producción decide..."

La encargada de revelar la noticia fue María Rosa Busto , madre del participante Marcos Díaz Busto , quien aseguró que su hijo fue parte de las grabaciones de Got Talent Argentina y desde la producción lo bajaron a pesar de la decisión positiva del jurado .

En diálogo con PrimiciasYa, María Rosa Busto comenzó por revelar: "Marcos grabó el 15 de mayo haciendo un tributo a Michael Jackson. Esperamos hasta el último día para que pasen al aire su actuación y no lo pasaron . Estuvimos haciendo 8 horas de cola para el casting ". Así, comenzó por dejar en claro toda su furia contra Telefe.

Ingresando en detalles, la madre del participante remarcó: "Emir Abdul tuvo palabras muy feas hacia él, fue el único que no lo eligió. También a otros participantes le pasó lo mismo y estamos en contacto para hacer una queja entre todos". Con estas palabras, confirmó que varios irán en contra de Telefe por lo ocurrido.

Marcos Díaz Busto Got Talent Argentina Paramount Instagram Marcos Díaz Busto compartió esta imagen tras grabar su homenaje a Michael Jackson. Instagram

Pero no fue lo único, sino que también habló de lo contractual: "En el contrato dice que la producción decidía, por más que tengan los cuatro sí del jurado, a quién elegían para que pasen a la otra etapa. Nos aseguraron que todo lo grabado se iba a pasar al aire. Perdimos dos días para ir a grabar a Martínez y no pasaron nada. Estoy muy dolida con cómo se manejaron y las cosas que hicieron, eso no se hace".

Para finalizar, María Rosa Busto lanzó una amenaza contra Telefe: "Hay alrededor de 10 chicos más que le pasó lo mismo, muy injusto. Un chico de Salta invirtió más de 100 mil pesos para participar y también le pasó lo mismo. No puede ser que jueguen con la ilusión de la gente y con chicos menores". Todo esto complica la continuidad de Got Talent Argentina.