Una estrella de Marvel podría ser el nuevo Voldemort de Harry Potter: de quién se trata

Aunque no hay una fecha exacta, la fecha de estreno de la serie de ‘Harry Potter’ en HBO Max está prevista para los primeros compases de 2027. Ralph Fiennes, quien interpretó al malvado personaje en las películas, veía con buenos ojos que el encargado de heredar su testigo fuese Cillian Murphy, pero el actor de ‘Peaky Blinders’ se mostró muy contundente al dejar claro que no debemos contar con ello. Sin embargo, la nueva serie de ‘Harry Potter’ en HBO Max ya tiene actor favorito para interpretar a Voldemort: Paul Bettany.

De acuerdo con Daniel RPK, insider que en más de una ocasión ha adelantado información relacionada con Marvel Studios, los responsables de la serie tienen como objetivo fichar a Paul Bettany, actor británico al que vimos en ‘Bruja Escarlata y Visión’, ‘Vengadores: Infinity War’ y ‘Vengadores: La era de Ultrón’. Solo falta esperar para saber si los planes de HBO salen adelante y finalmente es elegido.

Harry Potter y las reliquias de la Muerte parte 2 Warner Bros. Entertainment Quién es el famoso actor de Marvel que sería Voldemort en el nuevo universo de Harry Potter Aunque no hay una fecha exacta, la fecha de estreno de la serie de ‘Harry Potter’ en HBO Max está prevista para los primeros compases de 2027. Si quieres ponerte al día mientras esperas su llegada, en nuestras notas encontrás toda la información sobre la cronología de la historia y el orden correcto para disfrutar de todas las películas, libros y videojuegos de ‘Harry Potter’.

Paul Bettany se perfila como el principal candidato para interpretar a Lord Voldemort en la nueva serie de Harry Potter producida por HBO Max. Según el conocido filtrador Daniel RPK, Bettany es la opción preferida del estudio para el papel del antagonista.

paul bettanyyyy La producción busca un actor con gran presencia física y capacidad dramática para profundizar en la historia de Tom Riddle, aprovechando la estructura de la serie que dedicará una temporada a cada libro. El rumor cobró fuerza luego de que Cillian Murphy descartara oficialmente su interés en el papel, a pesar de haber sido sugerido previamente por el Voldemort original, Ralph Fiennes. De concretarse, se uniría a los actores ya seleccionados para el trío protagonista: Dominic McLaughlin (Harry), Arabella Stanton (Hermione) y Alastair Stout (Ron). paul bettany