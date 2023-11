Cuáles son los mejores capítulos de Friends, según la inteligencia artificial.

Estos son los mejores capítulos de Friends, según la inteligencia artificial

The One Where Ross Got High (Temporada 6, Episodio 9)

Un episodio de Acción de Gracias lleno de revelaciones familiares y malentendidos.

Who Got High? Who Broke the Porch Swing? The Gellers Tell All | Friends

The One with the Embryos (Temporada 4, Episodio 12)

Los amigos juegan a un juego de preguntas y respuestas para determinar cuánto saben el uno del otro. Y la apuesta es grande.

Friends 1994 S04E12 The One With The Embryos

The One with Ross’s Sandwich (Temporada 5, Episodio 9)

En este episodio, Ross tiene un ataque de rabia cuando alguien se come su sándwich en el trabajo.

Ross's Sandwich - Friends

The One Where No One’s Ready (Temporada 3, Episodio 2)

Un episodio icónico en el que los amigos luchan por estar listos a tiempo para una importante función de Ross.

Friends no one's get ready part 1

The One with Ross’s Wedding (Temporada 4, Episodios 23 y 24)

Estos episodios se desarrollan en Londres, donde Ross está a punto de casarse con Emily, y los amigos viajan para presenciar la boda.

Friends 4x23 The One with Ross’s Wedding

The Last One (Temporada 10, Episodios 17 y 18)

Este es el episodio final de la serie y se centra en los personajes principales mientras se preparan para despedirse y avanzar en sus vidas.

Friends season 10 Friends "Big surprise and Ross wants to be with Rachel"

The One with All the Thanksgivings (Temporada 5, Episodio 8)

En este episodio, los personajes recuerdan sus peores y más graciosas experiencias de Acción de Gracias.

The One with All the Thanksgivings | FRIENDS

The One Where Everybody Finds Out (Temporada 5, Episodio 14)

Conocido por la hilarante trama en la que los amigos descubren que Monica y Chandler están saliendo en secreto.

When the Friends Find Out about Monica and Chandler - Part 1 (Mashup) | Friends | TBS

The One with the Prom Video (Temporada 2, Episodio 14)

Es uno de los favoritos de los fanáticos y presenta un emotivo video de graduación que revela secretos sobre Ross y Rachel.