Foto: Camila Homs estaría en una relación amorosa con un exjugador de la Selección argentina

Camila Homs José Sosa Camila Homs, muy cerca de José Sosa en Afrika. Redes sociales

De esta manera, significaría la segunda relación de Camila Homs junto a un futbolista, tras el polémico vínculo que tuvo con Rodrigo de Paul. Con el campeón del mundo estuvo muchos años en pareja y esto generó que tengan dos hijos: Bautista y Francesca.

Hace un tiempo, Homs había explicado: "Yo les escribo cuando me gusta alguien, en todo tomo la iniciativa yo, porque si no, me quedo sola". Así, podría significar que el vínculo con José Sosa lo habría comenzado la propia modelo, algo que no es habitual en el mundo de la farándula.