Florencia Peña denunció a Marcelo Tinelli: "Me deben lo del Cantando 2024"

En diálogo con el programa Puro show, Florencia Peña comenzó por revelar: " Me deben, yo intenté que no se filtrara . A mí y a mi hijo nos deben y estamos esperando que nos paguen . Estoy yendo por la vía judicial, esperando que se resuelva antes ". Con estas palabras, dejó en claro que no ve un desenlace positivo en el corto plazo.

"Hablé en el verano con Marcelo y me prometió que se iba a poner al día, ya estamos en julio… Es raro que hay tanta gente esperando cobrar, yo no me sacaría la foto (en la Costa Amalfitana)", continuó. De esta manera, evidenció que está muy enojada con la situación y todo esto podría endurecer todavía más la situación.

Florencia Peña y Juan Otero Peña Flor Peña y Juan Otero reclamaron deudas a Marcelo Tinelli. Redes sociales

Para finalizar, Peña hizo referencia al supuesto cierre de LaFlia: "Lo que no está bueno es que todos somos laburantes y vivimos de lo que hacemos. Costó hacerlo, fueron muchas horas de grabación. Yo fui muy feliz y mi hijo Juan también, yo me lo llevo en el corazón, ahora si me pagan estaría buenísimo". Todo esto expone que no hay muchas chances de que vuelva a trabajar con Tinelli.

Marcelo Tinelli habló sobre el cierre de La Flia: "Quiero decirles que..."

El empresario Marcelo Tinelli habló sobre el supuesto cierre de la productora LaFlia Contenidos y se encargó de aclarar cómo serán los pasos a seguir para la sucesora de Ideas del Sur, la cual estuvo detrás de varios programas de televisión como el Bailando, el Cantando y Corte y confección.