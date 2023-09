Florencia Peña espera el verano con una microbikini que es tendencia para la temporada de calor

El total black es uno de los protagonistas de la temporada y la influencer, atenta a la moda no quiso quedarse atrás. Para este contenido eligió un traje de baño de dos piezas con corpiño con molde triangular uno de sus looks favoritos. Además le agregó un colgante como accesorio y se la vio tomando mate y con varios tatuajes a la vista.

“Nunca es tarde para cambiar los hábitos de alimentación y poder tener un entrenamiento más eficaz. ¿Estás comiendo bien? ¿Cómo venís con el entrenamiento?”, escribió la conductora en el posteo de su cuenta de Instagram. La publicación reunió miles de “me gusta” y comentarios en donde elogiaron su look y se refirieron a los consejos.

Rocío Guirao Díaz mostró diferentes tendencias de microbikinis de los últimos 20 años

Rocío Guirao Díaz comparó la tendencia de la moda al subir una foto vistiendo una microbikini a los 19 años y otra 20 años después: “Flaca no es sinónimo de saludable” escribió en el posteo en su cuenta de Instagram. La modelo compartió en su perfil de Instagram dos fotos y recomendó tener una buena alimentación, yoga y 8 horas de sueño.

Instalada en Miami Beach junto a su familia desde el 2020, la modelo aprovecha el verano para mostrar su estilo y glamour en sus redes sociales. Una de sus actividades favoritas en sus redes sociales es subir contenido relacionado a su vida fitness, la alimentación saludable y algunas poses de yoga.

En una de sus últimas publicaciones publicó una imagen en donde mostró las microbikinis que usó a los 19 años y a los 39, la edad que tiene actualmente. En la primera se la pudo ver con un traje de baño blanco con corpiño triangular y bombacha colaless. En la segunda imagen, la influencer posó con un traje de baño de dos piezas con estampado cuadriculado en rojo y blanco.

“19 vs 39. Ser flaca no es sinónimo de estar saludable. MI ANTES: Si bien siempre fui activa, no hacía ejercicio físico bien planeado, dormía pocas horas y encima comía super mal! Era normal estar cansada, no tener fuerza y enfermarme seguido”, escribió en el posteo de la red social en donde tiene alrededor de 2 millones de seguidores. Luego agregó: “MI DESPUÉS: Hoy a mis 39 años tengo más fuerza y más energía que a mis 20. Sí, 20 años después, no me siento igual que a los 20 sino que me siento ¡MEJOR! ¿El cambio? Alimentación basada en comida real, entrenamiento de fuerza para desarrollar masa muscular y mucho yoga para nutrir mi paz mental. Y otra cosa importante: tengo una rutina que me ayuda a respetar mis 8 horas diarias de sueño”. Miles de sus fans le dejaron un “me gusta” y comentarios elogiando su look y felicitándola por el cambio en su rutina.