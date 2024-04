La dura respuesta de Del Moro a las críticas a Furia por atacar a Coti Romero en Gran Hermano: "No son..."

En la última gala de nominación se vivieron momento de mucha tensión cuando Juliana “Furia” Scaglione no tuvo filtros a la hora de apuntar contra Constanza “Coti” Romero y tratarla de “mugrosa”. Si bien Santiago Del Moro intentó pedir respeto, los desprecios no finalizaron y tras las críticas en las redes, el conductor salió a defender a la participante y el programa.

Furia apuntó contra la correntina cuando quedó mano a mano con Emmanuel Vich en la placa final. “Pensé que íbamos a ir de a tres y de ahí ibas a sacar a uno. Sí quiero decir que la idea de la cena de ayer fue estrategia pura para que no lo ataquen a Emmanuel. Él va pasando placas y merece quedarse”, señaló y arremetió contra Romero: “Así que por favor sigan votando a Constanza. No paren de votar a la mugrosa que está acá adentro ”.

En ese instante, Del Moro pidió que se expresen con respeto, pero Juliana fue contundente: “No, con respeto no, porque no me tuvo respeto a mí ayer; en absoluto. Yo con la gente homosexual no tengo ningún drama, incluso los aplaudo y los apoyo; y soy bisexual, así que no voy a perdonar que metan palabras en mi boca que no son las correctas. Faltarme el respeto con eso, no”.

Si bien, luego de ese momento incómodo la correntina continuó hablando, sobre el final del vivo, la rubia fue la que abandonó la casa por decisión del público y la actriz de doble riesgo volvió a apuntar con la hermanita de la edición anterior.

“¡En tu cara! ¡Gracias furiosos!”, gritó y mientras Romero se iba y sus compañeros la saludaban y le cantaban la canción de despedida, Juliana continuó: “Afuera. ¡Vamos! ¡Afuera, mugrosa! Despídanla a la cocorita. Se terminó loco. Gracias, gracias”.

En redes sociales, algunos tomaron su reacción como una falta de respeto e incluso pidieron una dura sanción para la participante que en los últimos días confirmó que fue detectada con leucemia de grado 1.

Más allá del pedido de respeto, Del Moro defendió las actitudes de Furia

En medio del revuelo y el pedido de sanción por la actitud de Juliana “Furia” Scaglione durante la última gala contra Constanza “Coti” Romero, Santiago Del Moro defendió a la participante más polémica de la casa y al formato televisivo que se emite por Telefe.

“Es muy difícil para los que hacemos Gran Hermano, cuando se opina tanto sin verlo. ¿Por qué digo esto? Porque Gran Hermano no es una competencia ni de valores, ni de formas: es un juego de convivencia”, comenzó su descargo el conductor en A la Barbarossa (Telefe).

Haciendo referencia al exabrupto que tuvo la entrenadora contra Coti al tratar de “mugrosa”, Del Moro señaló: “Cuando hace todo ese acting, no me está faltando respeto a mí ni a sus compañeros. Ella aprovecha lo que ella intuye que es el momento pico del programa, donde hay más gente viéndola, para bajarle una línea a la gente que la mantiene dentro de la casa”.

SANTIAGO DEL MORO en #ALaBarbarossa: "A Furia la siguen bancando por algo. Los chicos no son ejemplo de nada. Gran Hermano NO ES UN CONCURSO DE MORAL, es un juego y punto" #GranHermano

“Es decir, dice a quién hay que votar, dice por qué está enojada, dice lo que sí, lo que no, lo que le gusta, lo que no. No más que eso. No es un juego de respeto ni a mí, ni a la gente, ni al público. El público elige quién se queda y quién se va, más allá de la falta de respeto de uno o de otro, siguen bancando por algo”, sentenció.

Al mismo tiempo, el conductor remarcó que salió a aclarar la situación ya que “muchas veces veo que por ahí se discuten las formas o si está bien o si está mal”. “Ellos no son ejemplo de nada, ni están ahí para bajar ni una línea, ni un mensaje. No es un concurso de moral, ni de formas. Es un juego, ni más ni menos. Es un juego de convivencia y la gente elige quién se queda y quién se va a su casa. No mucho más que eso”, concluyó.