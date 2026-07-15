El Gobierno confirmó la agenda de Kristalina Georgieva en el primera visita de la jefa del FMI a la Argentina La directora gerente del organismo llegará el 27 de julio por invitación del presidente Javier Milei. Mantendrá reuniones con funcionarios, ofrecerá actividades públicas y viajará a Vaca Muerta. Por Agregar C5N en









El Gobierno confirmó la agenda de Georgieva en el primera visita de la jefa del FMI a la Argentina

El Gobierno confirmó la agenda de actividades que realizará la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, quien llegará a la Argentina el próximo 27 de julio en lo que será su primer viaje al país desde que asumió la conducción del organismo.

La funcionaria arribará por invitación del presidente Javier Milei y desarrollará una agenda que combinará encuentros institucionales, actividades públicas y una recorrida por Vaca Muerta, uno de los principales polos de producción de petróleo y gas no convencional del mundo.

El anuncio de la llegada de Georgieva había sido realizado días atrás por el ministro de Economía, Luis Caputo. Posteriormente, la vocera del Fondo, Julie Kozack, explicó que la misión forma parte del "compromiso cercano y constructivo" que mantiene el organismo con el país.

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