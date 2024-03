Flor de la V tuvo un grave accidente doméstico: "Nunca me pasó a este nivel"

Embed El enojo de Flor de la V tras no poder ser atendida por los médicos luego de haber sufrido un accidente doméstico



“Estuve una hora esperando y no me atendieron”.



Mirá el programa en vivo acá https://t.co/718O59XAjP pic.twitter.com/qMUiHJG1Kh — América TV (@AmericaTV) March 15, 2024

“Me llevé una puerta por delante y el dedo chiquito me lo saqué de lugar. Siempre me había golpeado, pero nunca me pasó a este nivel”, indicó e intentó no exagerar con lo que le había pasado. Pero lejos de quedarse solo con el dolor, explicó por qué estaba indignada.

Asistió a un lugar privado, pero no recibió la atención esperada: “Es una vergüenza, porque no quiero ni mencionar lo que pago de medicina prepaga, pero es una vergüenza. Es una vergüenza que pasen cosas como esas…imagina la gente que ni puede ni pagarlo”.

Ángel de Brito disparó contra Telefe por Gran Hermano: "Se equivoca"

El periodista Ángel de Brito se enfureció con Telefe por el manejo que tiene con los participantes de Gran Hermano y no lo ocultó. Esto se dio así porque durante el inicio del programa, América contaba con el Bailando 2023 de competencia directa con el reality show.

Ángel de Brito Redes sociales

Lo cierto es que, en la edición previa, todos los jugadores que salían de la casa tenían un mano a mano en LAM. Sin embargo, este año no lo hicieron y tienen convenio con Bendita en El Nueve. Pero lejos de eso, se quejó por otra cosa que molestó a toda la producción.

No solo no les da la exclusiva, sino que tienen prohibido hablar de LAM en el programa y tampoco los dejan hacer móviles. “No puedo, perdón”, respondían todos los jugadores que salían de la casa y eran sorprendidos por alguna cámara exclusiva.