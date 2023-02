Flor de la V reveló su vínculo con Fede Bal: "Lo señalan a él desde el lugar del prejuicio o lo monstruoso".

En el programa que conduce, Intrusos, se refirió sobre el objetivo de difundir conversaciones que son falsas: "Esta cosa falsa la crearon con la intención de seguir estigmatizando nuestra identidad. Mi identidad travesti, la tuya. No tenemos nada malo, soy una travesti orgullosa de mi cuerpo y me amo con todo mi ser".

"Hoy Federico Bal está en el ojo de la tormenta y cuando lo señalan a él que habría tenido una relación con una mujer trans desde ese lugar. Desde el lugar del prejuicio, desde el lugar de lo monstruoso. Desde el lugar de algo como que no era suficiente que él tenga historia con muchas mujeres", apuntó de la V sobre lo que empezó a expresarse tras la filtración de las conversaciones ya desmentidas por ella.

Flor de la V fue contundente cuando habló de su sexualidad

Además, la actriz hizo alusión a las situaciones violentas que vive desde que empezó a exponerse públicamente: "Tengo un sabor amargo. Hay algo que sucede hace muchísimos años en el espectáculo, puntualmente, que tiene que ver la violencia que vivimos las identidades trans. Quiero hacer foco porque me parece que es por ahí la situación. Ahí es donde quiero entrar".

"Desde que debuté en el espectáculo no hubo un día que no se hayan metido con mi sexualidad, con mis genitales, se han burlado, han bastardeado. Disfrutaban hiriéndome. En este estudio con una pantalla me ponían a mí en cámara lenta enfocando con un zoom en mis genitales burlándose haciéndome sentir vergüenza", continuó recordando de la V acerca de los momentos de violencia que sufrió en sus primeros años en el rubro.

También, en esta línea sobre el sufrimiento que padeció, manifestó un sentimiento que la marcó durante un tiempo: "Siempre el foco estaba en la genitalidad de una travesti, en este caso mía. Llegué a sentir vergüenza de mi identidad, vergüenza de ser".

Por último, criticó a aquellos que intentan poner en un lugar equivocado a las personas travestis. "Me cansó que nos quieran mostrar como monstruos, monstruas, que nos quieran mostrar de manera negativa con esta transfobia que sigue invadiendo no solamente la Argentina, sino también el mundo", apuntó.