Atento Scaloni: el secreto mejor guardado del arquero de Suiza para los penales Gregor Kobel fue el héroe de la tanda de penales frente a Colombia. Gracias a su buena performance, el equipo cafetero quedó eliminado. Por Agregar C5N en









El arquero de Suiza y un tip clave para la tanda de penales.

Gregor Kobel, el arquero de Suiza y del Borussia Dortmund, es quien viene de vestirse de héroe en la dramática tanda de penales frente a Colombia, sellando el pasaje de los europeos a los cuartos de final que disputarán frente Argentina este sábado. Conocé sus secretos.

El guardameta de 28 años, que heredó el arco helvético tras el retiro internacional del histórico Yann Sommer en agosto de 2024, demostró su categoría de élite al contener de forma extraordinaria el remate del colombiano Juan Camilo Hernández, arrojándose con asombrosa firmeza hacia su poste derecho.

Uno de los hábitos que más llama la atención de los aficionados es su costumbre de untarse vaselina en las palmas antes de cada partido. El propio futbolista reveló al medio suizo Blick: "En los partidos siempre se usan balones nuevos. Cada pelota tiene una capa de plástico y, si se moja, es como si fuera un jabón. Por eso utilizo vaselina para tener más agarre".

Sin embargo, su verdadera arma secreta de cara a las definiciones desde los doce pasos radica en su desprecio por los métodos modernos. En la era de los datos, donde la mayoría de los arqueros dependen de un "machete" anotado o pegado en la botella de agua para predecir los remates, el oriundo de Zúrich prefiere la vieja escuela y se rebela contra las plantillas predecibles.

“Nunca lo he hecho, me baso en una combinación de estadísticas sobre dónde disparan los jugadores y mi intuición, pero la intuición es probablemente aún más importante”, aseguró.