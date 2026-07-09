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9 de julio de 2026 Inicio

"Con el corazón, siempre": el emotivo video motivacional de la Selección argentina a días de jugar los cuartos de final

A través de las redes sociales, la AFA compartió una pieza audiovisual que homenajea la figura del doctor René Favaloro para celebrar la épica clasificación ante Egipto y palpitar el decisivo duelo frente a Suiza.

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La Selección argentina logró un épico triunfo ante Egipto que revolucionó el país.

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La Selección argentina continúa conmoviendo al país en el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá tras una noche heroica que quedará en el recuerdo de las Copas del Mundo. Luego de encontrarse en desventaja por 2-0 ante Egipto en Atlanta, el equipo reaccionó de forma extraordinaria y dio vuelta el marcador 3-2 con goles de Cristian "Cuti" Romero, Lionel Messi y Enzo Fernández. Esta remontada agónica no solo aseguró el pase a los cuartos de final, sino que fue calificada como un verdadero "partido para el infarto".

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Para celebrar este triunfo y motivar a los fanáticos, la cuenta oficial de la AFA publicó un video especial que tiene como protagonista central a René Favaloro. La producción, con título "Con el corazón, siempre", utiliza imágenes de archivo del prestigioso cardiocirujano platense que revolucionó la medicina con el bypass coronario y que falleció en el año 2000.

La pieza audiovisual intercala frases y reflexiones históricas de Favaloro con declaraciones actuales del director técnico Lionel Scaloni y escenas vibrantes del encuentro contra el seleccionado africano. Uno de los momentos más destacados de la edición es el desahogo de los jugadores tras el gol de Enzo Fernández, complementado con videos caseros de los festejos de los hinchas en las calles de Buenos Aires, uniendo la alegría popular con el legado de una de las figuras más queridas del país.

La elección de Favaloro no es casual, ya que su figura representa la dedicación y el compromiso con los demás, valores que el cuerpo técnico busca resaltar en el plantel: "Deberá comprender con humildad que es necesario trabajar en equipo. Sacrificará lo individual en beneficio de lo colectivo", expresaba el médico, nacido en La Plata en 1923, quien dedicó su vida a la asistencia e investigación tras formarse como médico rural, salvando millones de vidas en todo el mundo. Si hay un país que sabe de corazón es Argentina", detallaron.

Tras este emotivo homenaje que rápidamente se volvió viral, Argentina ya tiene la mente puesta en su próximo objetivo: Suiza. El encuentro por los cuartos de final se disputará este sábado, desde las 22 en Kansas City. Con el envión anímico de la remontada, el conjunto nacional buscará dar un paso más hacia el sueño mundialista en una de las llaves más esperadas del torneo.

René Favaloro fue uno de los médicos argentinos más reconocidos de la historia.

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