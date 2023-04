Floppy Tesouro lució una microbikini ideal para un día de pileta y calor

Como varias modelos e influencers, Floppy Tesouro viajó a República Dominicana para aprovechar el calor y alejarse lo que pueda del otoño. En su cuenta de Instagram subió una foto con un look que marcó tendencia mientras disfrutaba un día de sol y calor en la pileta.

A la modelo se la vio al borde de la pileta con una microbikini de dos piezas extra small. Con un corpiño simple, con moldería de triángulo y con tela de Lúrex que le aportó brillo a la prenda. En la parte inferior utilizó una bombacha diminuta, colaless y con tiras en los costados de la cadera con ajuste para atar en forma de moño. Al igual que la tela con brillos, este modelo de microbikini es una de las elecciones favoritas por las modelos e influencers en todo el mundo.

Floppy Tesouro República Dominicana Instagram

La modelo eligió un look sin maquillaje y con un peinado casual con un efecto wet hair recién salido de la pileta. “Tirate a la pileta, lanzate, viví, atrevete”, escribió en el posteo que publicó en sus redes sociales. Esta publicación ya viene coleccionando más de 20 mil "me gusta" y cientos de comentarios sobre su look y el destino de sus vacaciones.

Floppy Tesouro República Dominicana Instagram

Ivana Nadal se lució en el mar con una microbikini azul aprovechando el calor de México

Para aprovechar el calor y temperaturas más elevadas, algunas famosas se tomaron vacaciones o viajaron a países como México o Brasil para aprovechar de sus playas, algo que en este momento del año en Buenos Aires es difícil disfrutar. Tal es el caso de Ivana Nadal, quien tiene una casa en México y aprovecha la oportunidad de vestir sus microbikinis para tomar sol y descansar.

A la modelo se la vio en la playa de Tulum tomando cerveza metida en el agua con una microbikini azul con tiras en el medio en la parte superior y ajustables en la cadera en la parte inferior.

ivana nadal bikini Instagram

Ivana Nadal es una de las influencers con más seguidores en Instagram que tiene nuestro país. Actualmente vive en México y desde sus playas suele sorprender a sus casi 3 millones de seguidores con imágenes de su día a día y de sus looks.