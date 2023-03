Fin del misterio: se reveló quién es la voz de Gran Hermano

Su nombre es Rodolfo Vall, actor y locutor argentino, nacido en Buenos Aires el 7 de noviembre de 1956. Su voz la formó en el Conservatorio Juan José Castro, pero no para el certamen sino para su carrera profesional como actor. “Son dos públicos distintos, al de la televisión no le importa que vos seas un actor de teatro y a mí me apena”, expresó en La Nación.

Está presente en el programa desde la primera temporada en 2001 y no cambió nunca. Sin embargo, cuando hay veces que aparece otra voz, es porque él está de franco o en otro turno. Los hermanitos le llaman “Gran Primo” a esa voz alternativa.

Es clave no solo por la voz sino por la manera de resolver situaciones, ya que no solo es la escucha, sino que también aconseja a los jugadores y ellos se encariñan. Antes de irse de la casa, Marcos le dijo que lo quería mucho y él respondió que también.