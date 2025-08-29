Filtraron cuál es la foto de Lionel Messi que tiene Antonela Roccuzzo como fondo de pantalla de su celular

La empresaria estuvo presente en el último encuentro del Inter Miami y las cámaras tomaron el momento en el que usaba su teléfono, donde se pudo ver con claridad la fotografía elegida.

En el encuentro en el que el Inter Miami derrotó a Orlando City y clasificó a la final de la Leagues Cup, las cámaras tomaron a Antonela Roccuzzo y la filmaron de tal manera que mostraron cuál es la imagen de Lionel Messi que tiene como fondo de pantalla.

Como en cada partido del equipo estadounidense, Antonela tiene una cámara dedicada a ella y a los movimientos de sus hijos, se reveló cuál es la foto que tiene en su celular y las redes sociales estallaron porque trajo buenos recuerdos.

Se trata de una imagen en primer plano de Leo besando la Copa del Mundo en la ceremonia de premiación del Mundial Qatar 2022 , la cual se hizo viral en todos lados e incluso es la imagen que más likes tiene en la historia de Instagram.

Es el momento preciso en el que Messi se acerca al trofeo mayor, su máxima conquista como futbolista profesional. Esto ocurrió el 18 de diciembre del 2022 en Lusail cuando Argentina derrotó a Francia por penales en una final histórica.

Antonela y sus tres hijos Thiago, Mateo y Ciro estuvieron presentes en el césped al finalizar el partido, como todos los familiares de los jugadores campeones. Incluso, la empresaria también tiene una foto con la copa que recorrió las redes sociales.

Messi confirmó que jugará su último partido de Eliminatorias con la Selección: "Va a ser muy especial"

Lionel Messi volvió a jugar en Inter Miami tras varias semanas de ausencia por su lesión, pero quedó demostrado que sigue más vigente que nunca. Por lo que no solo dejó en claro que estará en la convocatoria de la Selección argentina, sino que confirmó la noticia que ningún hincha quería escuchar: los dos partidos que se vienen serán los últimos con el seleccionado nacional en Eliminatorias.

Las Garzas comenzaron perdiendo, pero en el segundo tiempo metió un doblete y le dio el pase a la final al Inter Miami: convirtió de penal, tras una falta al argentino Tadeo Allende, y luego clavó el 2-1 parcial con un jugadón colectivo que culminó de la mejor manera el capitán del equipo rosa. El venezolano Telasco Segovia selló tras una gran definición por arriba del arquero Pedro Gallese.

Embed Messi sobre el partido de Argentina en septiembre: “Va a ser un partido muy especial para mí porque es el último de eliminatorias”.



Entrevista postpartido @appletv @LeaguesCup pic.twitter.com/58baoYRUV6 — Antonella González (@soyantosports) August 28, 2025

Tras la victoria, el argentino habló ante la prensa y confirmó lo que hace rato, se vino rumoreando: ante Venezuela, será su último partido de local con la Selección en las Eliminatorias. “Sí, va a ser un partido muy especial para mí porque es el último de Eliminatorias. No sé si después habrá amistosos o más partidos”, lanzó Leo sin pelos en la lengua sobre el choque del próximo jueves en el Monumental.

Y agregó: “Pero si será un partido muy especial, por eso me va a acompañar mi familia: mi mujer, mis hijos, mis padres, mis hermanos y todos lo que puedan. Lo vamos a vivir de esa manera, después no sé qué pasará”.