Fede Bal se quejó de los precios en Mar del Plata: "No quiero que me roben"

El actor Federico Bal se enojó por los precios que le pidieron para alquilar en Mar del Plata adonde viajará para trabajar en teatro durante el verano: "No quiero que me roben la plata".

El artista que solía pasar el verano en grandes casas, en barrios cerrados y con pileta, y es reconocido por las fiestas donde invitaba a todos los elencos, reveló: "Alquilé un departamento por primera vez, muy chiquito, a 5 cuadras del teatro, porque por primera vez en mi vida me enojé, no quiero que me roben la plata".