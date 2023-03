Fahsbender en Duro de Domar: "La 1-11-14 va a cumplir 25 años de negocio narco ininterrumpido"

"Pasan los años, los procesamiento, las detenciones... no se llevaron solo a los perejiles, sino a los grandes capos", aclaró Fahsbender, pero sentenció: "El negocio se mantiene".

Ante la repregunta del conducto Pablo Duggan si consideraba que la gestión de Patricia Bullrich, ex ministra de Seguridad, fue un éxito, replicó: "No, no fue un éxito, no lo erradicaron, el negocio sigue ahí".