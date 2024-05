Fabián Vena, sobre el cierre del INCAA: "Los actores siempre hemos resistido"

En el programa Right Now en C5N, con la conducción de Julieta Camaño, este sábado, el reconocido artista aseguró que con la producción el cine nacional "no se gasta plata sino que se gana" y apuntó al Gobierno: "Ya que son tan admiradores de los Estados Unidos tiene que ver el gran negocio del cine y el teatro que tienen. En Argentina tenemos doble orgullo: que sea una producción nacional y que genere plata. Acá estamos".