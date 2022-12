Explotó la interna entre los ex participantes de Gran Hermano a días del repechaje: insultos y llanto

A días del segundo repechaje , los ex integrantes de Gran Hermano se cruzaron en vivo y aumentó la tensión entre los mediáticos que buscan reingresar a la casa más famosa del país. Mora se cruzó con Agustín en una fuerte discusión y explotó en llanto . Mientras tanto, los ex hermanitos compiten por conquistar al público y tener una nueva oportunidad .

Durante el ciclo que emite Telefe y protagonizan ex integrantes de ediciones anteriores como Ximena Capristo, Nadia Epstein, Cristian U y Gustavo Conti analizaron las diferentes estrategias de juego que aplican los nuevos participantes.

En ese momento, Agustín Guardis, más conocido como "Frodo" comentó en cámara la próxima estrategia que piensa implementar en la casa si es elegido: "Estén atentos a mis redes sociales que voy a contarles que no solo hay un juego adentro como vieron por las cámaras sino también afuera, y para eso preparé un montón de premios que van a tener que seguir con mucha atención. Se viene la mejor jugada que tengo y la más divertida de todas".

En medio de la transmisión, Frodo se cruzó con Mora y la Tora que no terminó bien. Lucia Villar, fue cuestionada por el bullying que le hacían dentro de la casa a Agustín. Acto seguido, Guardis les advirtió que el público las eliminó por todas las mentiras que se decían sobre él y que fuera de la tensión continúa.

Asimismo, Mora lo interrumpió para defenderse y explicó que en su momento ella le había pedido perdón y que creía que el tema estaba terminado pero no.

“Se agarra de que hablamos de la sexualidad y yo soy la primera a la que juzgaron por la sexualidad desde el día que entré, nadie podía creer que yo tuviera novio, me decían ‘cómo puede ser que no es lesbiana’ y no por eso salgo a decir las cosas que dijo Agustín. Y aparte, agarrarse del bullying que se le hizo está bien, yo le pedí perdón pero hay que mirar todo el contexto”, explicó Mora enfurecida.

En ese momento decidió intervenir Robertito Funes Ugarte, conductor del ciclo para calmar un poco el ambiente en el estudio y percatarse de un detalle en los ojos de Mora. "Te veo con los ojos vidriosos, ¿por qué Mora?”, le preguntó a la ex participante. A lo que Mora le respondió que "le daba bronca" la situación y se largó a llorar, pero fue contenida por algunos de sus ex compañeros.

Los 8 que serán parte del repechaje serán Tomás Holder, Martina Stewart, Mora Jabornisky, Juan Reverdito, Lucila "la Tora" Villar, María Laura "Cata" Álvarez, Agustín "Frodo" Guardis y Daniela "Pestañela" Celis. Entre estos exparticipantes de Gran Hermano 2022 hay varios que tienen escasas posibilidades de volver, ya que no tienen el apoyo necesario en redes.