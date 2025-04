Llega Until Dawn a los cines: ¿La película logra superar al videojuego?

En la era de las adaptaciones, estudios y directores han apostado fuerte a un universo que no para de crecer: el de los videojuegos. Producciones como The Last of Us o Minecraft demuestran que este nicho dejó de ser exclusivo de gamers para convertirse en algo más mainstream. Ahora es el turno de Until Dawn, el exitoso juego de terror de PlayStation que llega a la pantalla grande con muchos sustos y un enfoque narrativo renovado.