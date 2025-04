Una película de Minecraft: Jack Black y Jason Momoa llevan la locura al máximo nivel

Llega a los cines Una película de Minecraft , la nueva apuesta de Warner Bros basada en el famoso videojuego de construcción. Se trata de una cinta que ha generado muchas dudas en los gamers desde el anuncio de su estreno, ya que el juego no cuenta una historia ni tiene personajes definidos. Por esto, el proyecto cinematográfico debió enfrentarse a un desafío único: construir una narrativa desde cero en un universo donde todo depende de la creatividad del jugador.

Dirigida por Jared Hess, Una película de Minecraft apuesta por una fórmula que se convierte en el mayor acierto de la cinta: la dupla de Jack Black y Jason Momoa. Juntos tienen muy buena química y sus estilos cómicos se complementan muy bien, tanto, que durante todo el filme las risas se las llevan ambos protagonistas.

Aunque Jennifer Coolidge, quien goza de un papel pequeño en esta película, tampoco se queda atrás: la icónica actriz de American Pie encarna a la directora de la escuela en la que estudia Henry y es otro de los personajes más graciosos de la historia. En tanto el resto del reparto, no logra destacarse debido a que gran parte del protagonismo recae en Black y Momoa, pero cumple de manera efectiva.

Una película de Minecraft: reparto Además de Black y Momoa, Danielle Brooks, Sebastian Eugene Hansen y Emma Myers completan el reparto principal de Una película de Minecraft (2025).

Otro aspecto a destacar es el soundtrack, que incluye temas interpretados por Black, una característica habitual en muchas de sus películas. Luego de sorprender al público con la balada romántica “Peaches” para Super Mario Bros: La película (2023), el actor retoma su faceta musical para cantar “I Feel Alive”, una canción de rock compuesta por él junto a los reconocidos productores Mark Ronson y Andrew Wyatt. Además, Danielle Brooks también aporta su voz, acompañada por Troy Van Leeuwen, guitarrista de Queens of the Stone Age.

Por otro lado, sus efectos especiales no del todo convincentes y sus fallas en el guion, con una historia bastante pobre y personajes que no están lo suficientemente desarrollados, hacen que esta cinta no destaque en su género. Y es que, si bien logra ser una adaptación visualmente fiel al juego, su narrativa parece haber quedado en un segundo plano.

Eso sí, los gamers podrán notar que la película está repleta de referencias al videojuego: desde el mundo pixelado hasta la presencia de criaturas como los Creepers, los Endermen y los Zombies. También representan mecánicas clásicas del juego como la minería, la construcción y el crafteo, el método con el cual crean herramientas y otros tipos de objetos para sobrevivir.

Una película de Minecraft: creepers Una representación visual bastante fiel al videojuego: los icónicos Creepers y otros elementos del universo de Minecraft cobran vida en la pantalla grande.

En resumen, Una película de Minecraft es una entretenida opción familiar para disfrutar en la pantalla grande. Imperdible para los fanáticos del juego, quienes deberán juzgar la película por su propia cuenta y ver si es un acierto por la cantidad de guiños y referencias que tiene, o si es una decepción por no haber podido capturar al ciento por ciento la esencia del juego. Sin embargo, para todos aquellos que no se preocupan demasiado por ver una historia profunda y sólo buscan risas garantizadas, la dupla Black-Momoa es un gran sí para ver en el cine.