Evangelina Anderson posó a la orilla del mar con una microbikini white off ideal para el verano

Durante sus vacaciones familiares en Marbella, España, Evangelina Anderson compartió su estilo con una microbikini taparrabos en tono off white . La modelo subió una serie de fotos desde la playa, llamando la atención y los elogios de sus seguidores en las redes sociales.

A la orilla del mar, Evangelina Anderson posó en microbikini y combinó el look con una bandana del mismo tono

El conjunto que lució la famosa incluye un corpiño de molde triangular y una bombacha taparrabos, ambos en un elegante color off white, que fue tendencia el verano pasado. Para completar su look veraniego, la modelo agregó unos lentes de sol con un diseño futurista, varias pulseras y una bandana a juego con su malla. En cuanto al maquillaje, optó por un look natural con los labios pintados en un tono nude.