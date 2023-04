Evangelina Anderson lució una microbikini negra que es tendencia en Europa

Evangelina Anderson Instagram

A la modelo se la pudo ver con un corpiño de estilo triángulo y una tira que se entrecruza en la zona del pecho, una elección que es de las preferidas para las famosas en este momento. Además, sumó un sombrero tejido en mimbre tipo capelina en color beige y unos lentes de sol XL con vidrio superopaco.

Su publicación, en la que además le agregó un texto en el que despidió el calor en "este extraño otoño”, reunió más de 30 mil "me gusta" y cientos de comentarios positivos sobre su look.

Nati Jota lució una microbikini bicolor en sus vacaciones en la Isla Mujeres

Nati Jota marcó tendencia vistiendo una microbikini negra y violeta junto a un gorro y unas gafas de sol, una combinación muy utilizada en este temporada. La conductora se encuentra en la Isla Mujeres, México, junto a familiares disfrutando de sus vacaciones. Desde esta playa posó de espaldas a la cámara y mirando el atardecer con un corpiño negro y bombacha colaless, un diseño que suele utilizar, con estampado estilo camuflado, en violeta y negro.

Nati Jota isla mujeres Instagram

En las fotos, se pudo ver con más detalle el traje que utilizó entre las olas del mar: Un corpiño negro de formato triangular con un nudo en el centro, una cap con visera gris de efecto gastado y letras blancas, muy elegida para acompañar la microbikini en el último verano, un par de gafas de sol rectangulares marrones, una bombacha colaless camuflada negra y violeta y el pelo suelto al viento.

Nati jota playa mexico Instagram

Al carrusel de fotos lo acompañó con un texto en donde comenta que se alejó un tiempo de las redes sociales para relajar un poco: "Realmente por momentos no paro de pensar y adelantarme a cosas (classic natuti) y me culpo porque no debería, pues vacaciones, y después me abrazo porque ya bastante con maquinar que encima tengo q castigarme"