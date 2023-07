Estrenos de Netflix para agosto 2023: qué documentales se destacan

A su vez, llegarán películas como Llámame por tu nombre, Pasajeros, Mi boda con un fantasma, Agente Stone, Rocketman, Orgullo y prejuicio, Ted, y Gladiador.

En relación a los documentales, estos son los que están próximos a estrenarse:

De los siete estrenos que prepara la plataforma de streaming hay cuatro que son los más esperados por los suscriptores y los que generan gran expectativas, a continuación detallamos cada uno.

Esta docu serie está dirigida por Chapman Way y Maclain Way, Floyd Russ, Laura Brownson y Crystal Moselle. Se estrena del 1 al 22 de agosto.

Se cuentan cuatro historias que muestran el lado más oscuro del deporte, desde el boxeo hasta el fútbol, pasando por escándalos de esteroides entre otras cosas.

Estos relatos vienen del tenis, el boxeo y el básquetbol. Cada parte, que se estrenará semanalmente, arranca en un momento clave como una gran pelea, los Juegos Olímpicos o una ronda eliminatoria y luego se sumerge por completo en lo que sucedió, más allá de lo anunciado en las noticias.

Los relatos son narrados por las personas que vivieron los hechos y revelan la valentía, la fortaleza, y todas emociones y sentimientos que sintieron detrás de cada gota de sudor.

Este documental trata mediante reveladoras entrevistas con expertos y familiares de víctimas, analizar las diferentes enfermedades mortales transmitidas por alimentos en Estados Unidos que pocos conocen.

Esta producción estadounidense tiene una duración de 83 minutos y esta bajo la dirección de Stephanie Soechtig y guión de Jeff Benedict.

Cuenta con intervenciones de Darin Detwiler y se estrena en la plataforma de entretenimiento el próximo 2 de agosto.

Esta serie documental re contextualiza a las inquebrantables mujeres del hip-hop y su papel en los 50 años del género, al introducirlas en el canon donde pertenecen: en el centro, desde el primer día hasta el presente.

Tanto raperas, compositoras y expertas analizan la influencia de las mujeres en la música y la cultura hip hop en esta docu serie que rinde tributo a pioneras y nuevas estrellas.

