Estrella de Hollywood agradeció a Marvel por su sorpresivo regreso en Deadpool y Wolverine: "Líneas así..."

En diálogo con la revista estadounidense PEOPLE.com, Chris Evans fue consultado por cómo le llegó la propuesta para volver a Marvel. Al respecto, reveló: "Fue hace un par de años y recibí un mensaje de texto de Ryan (Reynolds), somos amigos. Simplemente dijo: 'Escucha, si no te gusta esta idea, no te preocupes. Pero tengo algo que realmente podría hacer que todos se volvieran locos y te permitiría interpretar a un personaje de tu pasado'".

Al respecto, la estrella de Hollywood aseguró: "Haría cualquier cosa que Ryan me pidiera. Ya me dio un gran cameo en Free Guy y confío completamente en él. Así que no podía dejar pasar la oportunidad de volver a ser Johnny. Me encantó, fue divertido de filmar, divertido de ver, todo". Así, se trató de la tercera aparición de la Antorcha Humana de este actor, tras protagonizar las películas de 2005 y 2007 de Los 4 Fantásticos.

Hugh Jackman, Chris Evans, Ryan Reynolds y Shawn Levy Deadpool y Wolverine Marvel Chris Evans spoileó su aparición en Deadpool y Wolverine en su cuenta de Instagram con esta foto. Redes sociales

Para finalizar, Evans confesó que se aprendió el monólogo de la escena postcréditos de memoria: "Ryan me dijo 'Escucha, si necesitamos tarjetas de referencia...' y yo le dije '¿Tarjetas de referencia? Me presento sin libro, nunca tengo diálogos como este. Créeme, voy a disfrutar cada segundo de esto, memorizado'". Vale recordar que su papel como Capitán América tenía como cualidad su lenguaje educado y sin insultos.

