Una estrella de Marvel explotó contra Robert Downey Jr. por su regreso: "Este hijo de..."

Al actor, que encarnó a uno de los personajes más importantes del UCM, no le cayó bien no enterarse antes de la reincorporación del exvengador.

El Universo Cinematográfico de Marvel recibió la espectacular noticia del regreso de Robert Downey Jr y no será para un papel clásico como lo fue Iron Man, sino que probará siendo uno de los villanos. Ante esto, una estrella de las películas estalló contra el actor por un motivo particular.

Jeremy Renner

Este último respondió ante la convocatoria de Downey y aprovechó el grupo para poder bromear, pero también hacerle un reclamo por no haberse enterado antes como le hubiese gustado.

En una entrevista a US Magazine, Renner habló sobre la vuelta de su compañero al UCM y confesó: “no tenía ni idea. Este hijo de perra no me dijo nada, y somos buenos amigos. Qué está pasando? ¿Por qué nos lo has ocultado? Tío, son noticias muy buenas. Estoy muy contento”.

Marvel reveló la verdad sobre el futuro de Hugh Jackman como Wolverine

Luego del estreno de Deadpool y Wolverine en los cines argentinos, Marvel puso en duda el futuro de Hugh Jackman en el rol del protagonista y abrieron muchos interrogantes entre los fanáticos de la saga.

Deadpool y Wolverine Marvel Studios

En medio de una entrevista publicada por el medio Discussing Film, el jefe de Marvel, Kevin Feige, comentó los planes que tiene para Wolverine y no descartó que exista el día que sea interpretado por otro actor que no sea Jackman, el cual ahora es la cara visible.

“Dentro de 100 años, después de todos nosotros” seguirá existiendo el personaje, ya que no tiene límites. Pero consideró que cuando sea el momento, deberá “imitar al interpretar el personaje” porque sino sería “un error muy grande”.