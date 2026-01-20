Este es el perfume favorito de Gastón Edul: cuánto sale Es una fragancia cítrica aromática lanzada en 1995 que se mantiene vigente como un ícono de frescura. + Seguir en







Gastón Edul, el periodista que cubre a la Selección argentina, elige el clásico Tommy de Tommy Hilfiger para su día a día.

Sus notas principales incluyen menta, pomelo y manzana verde, creando un aroma limpio y energizante.

El fondo de flor de algodón y cactus le da una terminación suave y moderna que perdura en la piel.

En Argentina, el formato de 100 ml se puede conseguir por $160.000. Gastón Edul ya es una de las caras más familiares y conocidas dentro del periodismo deportivo en Argentina. Pero no solo destaca en los medios de comunicación, también en las redes sociales donde acumula más de dos millones de seguidores.

Con varios años de trayectoria, su influencia creció tras su destacada cobertura durante el Mundial de Qatar y sus continuas entrevistas a jugadores de la "Scaloneta". Además, participó en programas de entretenimiento y en varios programas de streaming, acumulando más seguidores interesados no solo en su trabajo sino también en su estilo de vida.

Edul es reconocido por su estilo cuidado y elegante, siendo embajador de marcas reconocidas. En sus redes, el periodista compartió hace tiempo una de sus fragancias favoritas para el día a día. Es la opción perfecta para quienes buscan un perfume importado de calidad a un precio competitivo, manteniendo un perfil clásico y profesional.

Cuál es el perfume favorito de Gastón Edul: cuánto sale Gastón Edul opta por una fragancia que es un verdadero símbolo de frescura y versatilidad, ideal para las largas jornadas de viaje y coberturas. Se trata del clásico Tommy Eau de Toilette.

Gastón Edul (2) @gastonedul Es una de las fragancias más conocidas y vendidas de Tommy Hilfiger. Se clasifica como cítrica aromática y es perfecta para el uso diario debido a su ligereza. Sus notas olfativas son una mezcla de ingredientes naturales y frescos:

Notas de salida: menta, lavanda, pomelo y bergamota, que ofrecen una explosión cítrica y herbal refrescante apenas se aplica.

menta, lavanda, pomelo y bergamota, que ofrecen una explosión cítrica y herbal refrescante apenas se aplica. Notas de corazón: arándano, rosa y manzana Granny Smith, que le otorgan un toque frutal, dulce y ligeramente ácido que la hace única.

arándano, rosa y manzana Granny Smith, que le otorgan un toque frutal, dulce y ligeramente ácido que la hace única. Notas de fondo: flor del algodonero, cactus y ámbar, que dejan una estela limpia, amaderada y confortable en la piel. Cuánto sale el perfume favorito de Gastón Edul Gastón Edul perfume @gastonedul Tommy de Tommy Hilfiger es una de las fragancias importadas con mejor presencia en el mercado local. Se puede encontrar en casi todas las perfumerías de cadena y tiendas oficiales de Argentina. Se comercializa principalmente en formatos de 50 ml y 100 ml. Según los valores actuales, el frasco más pequeño se encuentra alrededor de $80.000, mientras que el de 50 ml ronda los $115.000. Por último, el tamaño más grande tiene un valor de $160.000. Aunque estos valores pueden variar dependiendo de las promociones bancarias y el punto de venta.