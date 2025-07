Duki criticó a los jóvenes que buscan ser famosos: "Si seguimos así, en 20 años no va a haber médicos"

El cantante Duki habló sobre los jóvenes y apuntó que no quieren estudiar y lanzó una frase polémica sobre quienes buscan la fama a cualquier precio: "Eligen la música porque quieren ser famosos" , empezó.

Agregó: "Y a los jóvenes les pasa que no pueden desarrollar una identidad. Llegan a los 20 años viendo a todos los demás y quieren ser todo lo que son los otros. Entonces, a los 20 años, tenés que laburar en un lugar limpiando platos, nada flaco, bancátela", cuestionó.

El músico habló en el streamimg Hispa y alentó a tratar la ansiedad: "No se queden en esa de, uy, me abrazo a la ansiedad y pienso que soy un incomprendido y que el mundo es difícil. Nada, si seguimos así en 20 años no va a haber médicos...”, ironizó.

En la entrevista en YouTube sostuvo que todos quieren la fama: “Yo sé que vos flashás, que vos querés ser Justin Bieber, ¿entendés? Porque ahora todos quieren ser famosos. No quieren ser músicos. Eligen la música porque quieren ser famosos. Pero, ¡quieren ser o streamer o influencer o quieren ser famosos'".

Al final, habló de la realidad que vive a su alrededor: " Yo, la mayoría de los famosos que conozco no sé si son felices, la verdad. Me parece que ninguno es feliz. Feliz es la gente que veo cuando vuelvo a mi casa, mis amigos, mi familia, y que son felices con poco. Laburan. Tienen un plato en la mesa...", concluyó.