El look de Emilia Mernes para entrenar con el que renovó su imagen: calzas y top lila Tras su exitosa gira internacional, la cantante protagonizó una sesión de fotos en el gimnasio y lució un conjunto deportivo que marcó tendencia.







Emilia Mernes se robó todas las miradas con su nuevo look deportivo. Adidas

Emilia Mernes no solo la rompe arriba de los escenarios, sino que sus publicaciones en redes sociales suelen tener miles de comentarios, likes e interacciones. La cantante entrerriana le da mucha importancia a su rutina de fitness y marca tendencia con sus looks, como un conjunto de calzas y top lila.

Se trata de un modelo de Optime, la nueva colección de ropa deportiva de Adidas que también tiene como referente a Antonela Roccuzzo. La marca eligió a Emilia para mostrar el look, que consiste en una calza tiro alto de color lila con las tradicionales tiras en color negro en los laterales y un corpiño haciendo juego.

"Conocida por su energía arriba del escenario, Emilia refleja a la perfección el espíritu de esta colección: una nueva generación que vive el deporte como forma de expresión personal y que encuentra en la moda deportiva un aliado para disfrutar una vida activa, creativa e intensa", explicó la empresa.

Emilia Mernes Adidas La cantante completó el look con zapatillas deportivas negras y guantes del mismo color. Llevó el cabello recogido en un rodete tirante, maquillaje en tonos neutros y, como accesorios, unos aros muy pequeños para que no le molesten al entrenar.

Emilia Mernes vivió un incómodo momento en México Emilia Mernes cerró la gira internacional de su exitoso álbum .mp3, que incluyó recitales en Estados Unidos y México. Aunque el balance general de sus presentaciones fue muy positivo y convocó a miles de fans, la cantante vivió un incómodo momento durante uno de sus shows en tierras mexicanas.

Mientras cantaba Perdonarte, ¿para qué?, Emilia quiso interactuar con el público como lo hace habitualmente en Argentina y los invitó a acompañar el ritmo de la música con sus brazos. "¡Uno, dos, tres!", los animó la entrerriana, pero la respuesta de los espectadores la dejó decepcionada. "No, no, la cantidad de gente que no lo está haciendo, me ofende. 5, 6, 7 y…", insistió la cantante, sin perder la simpatía. Ante la escasa respuesta, repitió el pedido: "Me levantan las manos, por favor se los pido. 5, 6, 7 y…". Aunque muchos fanáticos no se sumaron, Emilia siguió adelante con profesionalismo y terminó el show sin inconvenientes. Embed Emilia alienta a su público en México para que se mueva. pic.twitter.com/OqGeOjaCpT — Real Time (@RealTimeRating) September 3, 2025

